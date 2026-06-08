di anni 96
Ne danno il triste annuncio:
i figli Roberto, Aldo, Armando e Mauro,
le nuore, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.
L’ultimo saluto a Liliana lo daremo martedì 9 giugno
alle ore 15:30, nella sala del commiato
della Casa funeraria San Marco di Pordenone
sita in vial Rotto, 16.
Seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Liliana Lazzer Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo