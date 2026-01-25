La Fiamma Olimpica accende Pordenone

PORDENONE – Il passaggio della Fiamma Olimpica a Pordenone resterà impresso come uno dei momenti più significativi nella storia recente della città. Un evento dal forte valore simbolico e internazionale, che ha unito sport, comunità e istituzioni nel percorso che conduce ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

L’abbraccio della città alla carovana olimpica

Lungo il suo cammino, la fiamma è stata accolta da una straordinaria partecipazione della comunità pordenonese: cittadini, famiglie, associazioni e giovani hanno accompagnato con entusiasmo i tedofori e l’intera carovana olimpica, trasformando la giornata in una vera festa collettiva.

«Pordenone ha dimostrato ancora una volta di essere una città viva, partecipata e capace di ospitare eventi di grande valore simbolico e internazionale», ha sottolineato il sindaco Alessandro Basso, evidenziando l’orgoglio di una comunità che sa riconoscersi nei grandi eventi dello sport mondiale.

Sicurezza e organizzazione: il lavoro dietro le quinte

Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il contributo delle Forze dell’Ordine e dei volontari, che con impegno, professionalità e grande coordinamento hanno garantito lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per rendere possibile questa giornata speciale.

Giada Rossi, simbolo di eccellenza paralimpica

Tra i protagonisti della staffetta anche Giada Rossi, campionessa paralimpica e socia young di FIDAPA Pordenone, scelta come tedofora nel percorso della fiamma. La sua presenza ha rappresentato un messaggio potente di inclusione, talento e determinazione, suscitando grande emozione e orgoglio.

«Un orgoglio per la nostra sezione», ha commentato FIDAPA Pordenone, celebrando una figura che incarna pienamente i valori dello sport paralimpico e olimpico.

Un orgoglio condiviso

Il passaggio della Fiamma Olimpica non è stato solo un evento sportivo, ma un momento identitario per Pordenone: una città che si conferma protagonista, capace di guardare al futuro con entusiasmo, spirito di accoglienza e senso di comunità.

Foto dal profilo Instagram di Fidapa Pn.