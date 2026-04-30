9.6 C
Pordenone
venerdì , 1 Maggio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Successo per “Il diavolo veste Prada 2”: eleganza e valorizzazione commercio locale

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Grande partecipazione e forte entusiasmo per la serata al femminile organizzata al Cinemazero in occasione della proiezione de “Il diavolo veste Prada 2”. L’evento ha visto la presenza di oltre 270 partecipanti, in gran parte donne, protagoniste di una serata all’insegna dell’eleganza, della condivisione e dello stile.

L’iniziativa, nata da un’idea delle commercianti Antonella Popolizio, Cristiana Madaro e Federica Morello, ha coinvolto numerose professioniste del settore – dalle commesse alle parrucchiere – dando vita a un momento di socialità autentico e partecipato, con il sostegno di Federico Ingargiola di Sviluppo e Territorio. Il dress code, curato ma libero nell’interpretazione, ha contribuito a creare un’atmosfera glamour e inclusiva.


«Ringrazio le organizzatrici per aver dato vita a un’iniziativa così riuscita – dichiara l’Assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto –. Eventi come questo dimostrano quanto il commercio non sia solo economia, ma anche relazione, identità e comunità. Sono occasioni che fanno bene al tessuto economico e sociale della città».

La serata ha rappresentato anche un segnale positivo per il settore, valorizzando il ruolo delle attività locali e promuovendo momenti di aggregazione capaci di generare energia e fiducia.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.