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Lupo Alberto – L’Eroica Fifa Blu fino a domenica 3 maggio

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
PALAZZO DEL FUMETTO - Pordenone - 07/11/2025 - LUPO ALBERTO L'EROICA FIFA BLU - Inaugurazione - Foto Elia Falaschi/Phocus Agency © 2025 - https://www.eliafalaschi.it - https://palazzodelfumetto.it 

PORDENONE – Fino al 3 maggio è visitabile al Palazzo del Fumetto la mostra Lupo Alberto – L’Eroica Fifa Blu, che celebra l’icona del fumetto italiano nato dalla matita e dalla creatività di Silver.

In occasione dell’ultimo fine settimana di esposizione, il Palazzo del Fumetto sarà aperto in orario continuato anche venerdì 1° maggio dalle 10.00 alle 19.00 con le visite guidate straordinarie alla mostra (alle 16.00) e al Museo del Fumetto (ore 17.30). Rimangono confermate le visite guidate di sabato 2 maggio (sempre alle 16.00 e alle 17.30) e di domenica 3 maggio (anche la mattina alle 11.00 oltre che alle 16.00 e alle 17.30).

È questa una straordinaria opportunità per scoprire negli ultimi giorni di mostra uno dei personaggi più iconici del mondo del Fumetto. Lupo Alberto nacque 52 anni fa dalla fervida e creativa mente di un giovanissimo Guido Silvestri (alias, Silver) attraverso le pagine del Corriere dei Ragazzi: il Lupo e gli altri personaggi della Fattoria McKenzie furono accolti con entusiasmo, sancendo così la nascita di uno dei fumetti italiani che hanno segnato la Storia.

Dagli anni Ottanta Lupo Alberto ampliò il suo successo di pubblico sia per la scelta del formato orizzontale, da un’idea di Silver, sia per il lancio del merchandising, dal telo mare ai quaderni, dalle magliette ai biglietti d’auguri fino alle caramelle e tanto altro ancora.

Lupo Alberto ha affrontato i temi più sensibili della società ed è entrato nell’immaginario collettivo come interlocutore di generazioni diverse: il personaggio faceva breccia nei cuori dei lettori perché dimostrava, con coraggio, le proprie fragilità e in tanti si identificavano in lui e nella sua fifa eroica, caratteristica che ha dato il nome alla mostra al Palazzo del Fumetto.

Dalla fine degli anni Ottanta, inoltre, per le sue storie Lupo si è avvalso della collaborazione di tanti altri grandi autori, che hanno dimostrato vicinanza, affetto e stima nei confronti dell’amato personaggio e che si possono ammirare nelle sale espositive.

Uno spazio conclusivo è dedicato a Tutto un altro Lupo, una sezione del magazine nata nel febbraio del 2022 da un’idea di Lorenzo La Neve, in cui storie del personaggio di Silver sono realizzate da altri autori con il loro stile grafico.
Oltre alla visita alla mostra, al Palazzo del Fumetto sono presenti numerosi gadget dedicati a Lupo Alberto oltre all’elegante ed esclusivo catalogo.

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