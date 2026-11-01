La Tinet lotta, ma Trento passa al PalaCrisafulli: finisce 0-3

PORDENONE – Davanti a un PalaCrisafulli tutto esaurito, la Tinet Prata tiene testa all’Itas Trentino, ma deve arrendersi in tre set alla maggiore qualità degli ospiti. Una prova generosa per i gialloblù, capaci di mantenere a lungo l’equilibrio, senza però trovare gli spunti decisivi per riaprire la partita.

L’Itas Trentino prosegue la propria striscia di vittorie per 3-0, ma la Tinet Prata esce dal campo tra gli applausi del pubblico. Prima della gara, i tifosi gialloblù hanno tributato un riconoscimento a coach Simone Di Tommaso, premiato come miglior allenatore della scorsa Serie A2.

Il tecnico pratese recupera in extremis l’opposto russo Klets, schierato titolare con Bergmann spostato in banda. Trento lascia invece a riposo Lavia, sostituito dal brasiliano Adriano.

Nel primo set gli ospiti partono meglio e si portano sull’1-5, sfruttando alcune difficoltà della Tinet in cambio palla. Prata reagisce con Bergmann, Klets e D’Heer, tornando a contatto fino al 17-18. L’ace di Klets vale il 19-20, ma nel finale Trento gestisce meglio i palloni decisivi e chiude 22-25 con una seconda intenzione di Sbertoli.

Anche il secondo parziale è combattuto. Marttila e Larizza trascinano la Tinet fino al vantaggio di 9-6, ma il turno al servizio di Michieletto cambia l’inerzia della gara. L’Itas piazza un parziale di sei punti consecutivi e si porta sul 12-16. Prata prova a rientrare con Marttila e D’Heer, ma gli ospiti mantengono il controllo e chiudono 20-25. È ancora Michieletto a firmare il punto decisivo.

Nel terzo set la Tinet continua a lottare, ma Trento trova l’allungo con Faure al servizio e con Michieletto, protagonista anche dai nove metri. Sul 15-20 la strada per i padroni di casa si fa in salita. L’errore al servizio di Klets consegna agli ospiti diversi match point, mentre un attacco out di Terpin, confermato dal videocheck, chiude la partita sul 18-25.

Per Trento arriva così un’altra vittoria netta, con Adriano miglior realizzatore dei suoi a quota 15 punti e Michieletto autore di 10 punti, con il 62% di positività in attacco. Nella Tinet spiccano i 13 punti di Klets e i 9 di D’Heer e Bergmann.

Ora due sfide importanti per la Tinet

Per Prata si apre una settimana importante per la classifica. Domenica è in programma la sfida contro Cuneo, mentre lunedì 16 novembre i gialloblù recupereranno la quarta giornata sul campo di Padova, allenata dall’ex tecnico Jacopo Cuttini.

Le ultime due gare contro Perugia e Trento hanno confermato la capacità della squadra di Di Tommaso di affrontare avversari di alto livello con coraggio e personalità. Ora l’obiettivo è trasferire lo stesso atteggiamento negli scontri diretti, dove serviranno punti pesanti per la classifica.

TINET PRATA – ITAS TRENTINO 0-3

Parziali: 22-25, 20-25, 18-25.

TINET PRATA: D’Heer 9, Katalan, Alberini, Frassanella, Pol, Marsili, Toscani (L), Klets 13, Larizza 4, Guadagnini (L), Terpin 2, Marttila 4, Bergmann 9, Umek. All. Di Tommaso.

ITAS TRENTINO: Roberti, Zonta, Michieletto 10, Sbertoli 3, Gollini (L), Faure 14, Bossi, Laurenzano (L), Lavia, Jansons, Adriano 15, Flavio 3, Nedeljkovic 3, Torwie 1. All. Mendez.

Arbitri: Luciani di Chiaravalle (AN) e Armandola di Voghera (PV).