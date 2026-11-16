FVG – I cittadini stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia sono passati dai 121.887 del gennaio 2025 ai 126.496 del gennaio 2026, con un incremento di 4.609 persone. Si tratta di un numero pari al 10,6% della popolazione regionale, un dato leggermente superiore alla media nazionale, che è del 9,4%.

Sono queste alcune delle cifre evidenziate dal XXXV Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, intitolato “Confini e frontiere” e presentato il 16 novembre a Trieste, nella Sala del Bastione Lalio del Castello di San Giusto. La prima presentazione nazionale del report si era svolta a Roma il 19 ottobre scorso.

La presenza straniera ha un peso diverso nei quattro territori regionali. L’incidenza più elevata si registra nella provincia di Gorizia, dove i 19.454 residenti stranieri rappresentano il 14% della popolazione. Seguono Trieste con l’11,7% (26.689 persone) e Pordenone con l’11,4% (35.552). In provincia di Udine, che conta il numero assoluto più alto di residenti stranieri, 44.801, la quota è dell’8,7%.

Nel 2024, ultimo anno disponibile per questo indicatore, le acquisizioni della cittadinanza italiana in Friuli Venezia Giulia sono state 5.442.

La presentazione del rapporto, promossa dalle Caritas diocesane regionali, ha affiancato alla presentazione dei dati statistici anche alcune testimonianze raccolte attraverso l’attività di ascolto sul territorio. Il quadro che emerge riguarda soprattutto gli ostacoli che possono impedire alle persone di raggiungere una condizione di autonomia, anche quando sono già inserite nel mondo del lavoro o frequentano un percorso di studi.

Uno degli approfondimenti più legati alla realtà locale ha riguardato gli studenti internazionali che si rivolgono al Centro di ascolto della Caritas di Trieste. Il focus, intitolato “Abitare la frontiera”, è stato presentato da Vera Pellegrino e ha portato l’attenzione su una condizione di disagio poco visibile: quella di giovani che riescono a proseguire gli studi, ma incontrano difficoltà economiche tali da mettere a rischio la continuità del percorso universitario.

Affitto, utenze domestiche, spesa alimentare e tasse universitarie possono diventare spese difficili da sostenere. Il problema riguarda anche studenti che non hanno alle spalle un sostegno familiare sufficiente e che devono conciliare l’attività lavorativa con gli impegni universitari.

Tra le esperienze raccolte c’è quella di una studentessa che, dopo aver perso la borsa di studio e in assenza di un adeguato aiuto economico dalla famiglia, ha cercato di mantenersi lavorando. Una soluzione che, tuttavia, ha comportato difficoltà nel conciliare lavoro e studio. Una testimonianza che richiama l’attenzione sulle condizioni materiali necessarie per garantire agli studenti internazionali la possibilità di completare la propria formazione.

Il problema abitativo non riguarda soltanto gli studenti. L’accesso a un alloggio rappresenta uno degli ostacoli più rilevanti nei percorsi di inserimento delle persone migranti, insieme alla possibilità di trovare un lavoro dignitoso e di accedere ai servizi sanitari e agli altri diritti. Al. Rin.