26.2 C
Pordenone
lunedì , 1 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Malore improvviso per Gian Mario Villalta: il curatore di Pordenonelegge ricoverato d’urgenza

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Attimi di apprensione nella serata di domenica 31 agosto per Gian Mario Villalta, scrittore e direttore artistico di Pordenonelegge, colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. L’uomo, 66 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato.

Le sue condizioni sono giudicate serie, ma secondo quanto riferito dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Restano tuttavia ore di osservazione e prudenza per l’evoluzione del quadro clinico.

Figura centrale della cultura friulana e del panorama letterario italiano, Villalta è da anni uno dei volti simbolo di Pordenonelegge, il festival del libro con gli autori, di cui è curatore. Poeta, narratore e saggista, ha dato un contributo fondamentale alla promozione della lettura e della poesia in Italia, ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua produzione letteraria.

In queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno arrivando da parte di colleghi, lettori e istituzioni, uniti nella speranza di una pronta ripresa.

Ultime news

Necrologi

Pasquale Cavallo

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.