Malore improvviso per Gian Mario Villalta: il curatore di Pordenonelegge ricoverato d’urgenza

PORDENONE – Attimi di apprensione nella serata di domenica 31 agosto per Gian Mario Villalta, scrittore e direttore artistico di Pordenonelegge, colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. L’uomo, 66 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico immediato.

Le sue condizioni sono giudicate serie, ma secondo quanto riferito dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita. Restano tuttavia ore di osservazione e prudenza per l’evoluzione del quadro clinico.

Figura centrale della cultura friulana e del panorama letterario italiano, Villalta è da anni uno dei volti simbolo di Pordenonelegge, il festival del libro con gli autori, di cui è curatore. Poeta, narratore e saggista, ha dato un contributo fondamentale alla promozione della lettura e della poesia in Italia, ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua produzione letteraria.

In queste ore numerosi messaggi di vicinanza stanno arrivando da parte di colleghi, lettori e istituzioni, uniti nella speranza di una pronta ripresa.