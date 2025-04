Mercato Europeo per il lungo weekend. 130 stand da ogni parte del mondo

PORDENONE – Ancora pochi giorni e il capoluogo della Destra Tagliamento ospiterà, dall’1 al 4 maggio, la dodicesima edizione del Mercato Europeo. Un evento atteso all’insegna di gusto e tradizione con 130 espositori provenienti dall’Italia e da molti altri Paesi del mondo. Street food, ristorazione, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere, in un’atmosfera di festa.

La formula, nel tempo, si è rivelata vincente e, quindi, secondo tradizione, non si cambia. Pordenone rappresenta una delle piazze preferite per gli ambulanti che rientrano nel circuito e così chi si può accaparrare un posto lo fa con netto anticipo. L’arrivo dei camion avverrà in modo contingentato da mercoledì, con ordine, in modo di poter assegnare a ciascuno il proprio posto. Poi, giovedì alle 10.30, si aprirà la rassegna fino alle 23.30, che proseguirà sino a domenica con orario 9.30 / 22.

«Pordenone è stata promossa anche quest’anno – spiega Andrea Maestrello, presidente Fiva Fvg e provinciale – la federazione dei venditori ambulanti associati al sistema Confcommercio – sia da parte degli operatori, che partecipano con entusiasmo alla manifestazione, sia da parte del pubblico che risponde in continuità e fa sentire la voglia di frequentare gli stand e i negozi, vivendo con calore il centro cittadino».



L’area di occupazione sarà un circuito che comprenderà piazza XX Settembre, viale Trento, piazza Risorgimento, per continuare lungo viale Cossetti, una parte di viale Martelli fino all’incrocio con via dei Molini, per tornare in piazza XX Settembre e piazzetta Cavour. In questi giorni è stato definito il piano della chiusura delle strade e della sicurezza in modo che l’iniziativa si possa svolgere nelle condizioni migliori (si potrà circolare con le auto in via Santa Caterina, via Cavallotti e via Bertossi).

Dal canto suo il Comune, per fare in modo che la presenza delle bancarelle non crei troppi disagi ai residenti e commercianti, ha scritto a tutti una lettera nella quale spiega le regole e i divieti da rispettare per l’evento fissato nelle quattro giornate; nella missiva, inoltre, viene chiesta la collaborazione dei cittadini e un po’ di tolleranza nel caso di possibili disagi.

Durante tutto il week end sarà in vigore l’ordinanza disposta dal sindaco relativamente al divieto di consumo di bevande in lattina e vetro nelle aree interessate.



In particolare è previsto il divieto di introduzione, consumo e abbandono di bevande di qualsiasi genere contenute in lattine, in vetro o altri simili materiali. L’ordinanza – spiegano all’Ascom – consente la somministrazione se il consumo avviene all’interno dei locali e delle aree esterne del pubblico esercizio e di pertinenza dell’attività, regolarmente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico.

Nelle foto: Un’ immagine del Mercato europeo 2024, il presidente Andrea Maestrello e la locandina