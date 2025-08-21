20 C
Pordenone
venerdì , 22 Agosto 2025
Mondiali su pista juniores: Chantal Pegolo d’oro nella corsa a eliminazione ad Apeldoorn

Redazione Pordenone
OLANDA – Una giornata da ricordare per il ciclismo italiano e pordenonese ai mondiali su pista juniores in corso ad Apeldoorn, in Olanda. A brillare nel secondo giorno di gare è stata Chantal Pegolo, 18enne di Pasiano di Pordenone, che si è laureata campionessa del mondo nella corsa a eliminazione.

La corsa a eliminazione è una prova di grande tattica e resistenza: all’ultimo corridore che taglia il traguardo ad ogni giro viene infatti assegnata l’eliminazione. Pegolo, già oro nella corsa a punti agli europei juniores in Portogallo, ha saputo mantenere il sangue freddo restando nel cuore del gruppo per buona parte della gara. Solo quando sono rimaste in gioco le ultime dieci avversarie, l’atleta friulana è passata all’attacco, sfruttando con abilità ogni curva per mantenersi nelle prime posizioni e conservando energie preziose per la volata finale.

L’ultima fase della gara ha visto tre atlete lottare per la vittoria: la nostra Pegolo, la danese Mathilde Cramer e l’ucraina Milana Ushakova. Quest’ultima è stata la prima a cedere, conquistando comunque un meritatissimo terzo posto. Nella volata conclusiva, Pegolo ha saputo gestire con intelligenza la distanza dalla concorrente danese, per poi lanciare l’allungo decisivo che le ha permesso di dominare la prova e portare l’Italia sul gradino più alto del podio.

Un successo che conferma il talento e la determinazione di Chantal Pegolo e regala una nuova, grande soddisfazione al movimento ciclistico nostrano.

Foto da Sei di Pasiano se…

