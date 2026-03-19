Premio Cigana: Fedriga, informazione centrale per la democrazia

FVG – “In una fase storica segnata da profondi mutamenti degli equilibri geopolitici e da tensioni internazionali, il tema della pace assume un valore di assoluta attualità. Non si tratta di un traguardo acquisito, ma di un obiettivo da costruire e preservare ogni giorno con responsabilità, consapevolezza e visione, anche attraverso la conoscenza della storia e delle scelte di chi, in contesti difficili, ha saputo indicare una strada alternativa ai conflitti. In questo senso, opere che affrontano questi temi risultano particolarmente rilevanti e di grande interesse”.

È quanto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso della consegna a don Marco Eugenio Brusutti del Premio Simona Cigana (sezione “Fuori concorso” per i giornalisti-scrittori), per il volume “Carlo d’Asburgo e il coraggio della pace nella grande guerra”, opera che traccia un autorevole nuovo profilo storico e geopolitico dell’imperatore, scritta assieme allo storico Roberto Coaloa.

Nell’occasione il presidente del Circolo della Stampa di Pordenone Pietro Angelillo, presente insieme ai componenti del consiglio direttivo del sodalizio – Lucio Leandrin, Daniela Perotto, Maria Cristina Strasiotto -, ha consegnato al governatore Fedriga il diploma di socio onorario del Circolo della Stampa.

Ringraziando il Circolo della Stampa di Pordenone per il riconoscimento conferitogli, Fedriga ha sottolineato che si tratta “di una realtà che negli anni si è caratterizzata per correttezza e imparzialità. Inoltre, ha saputo distinguersi per la qualità delle iniziative e delle proposte, a partire proprio dal Premio Simona Cigana, mantenendo sempre una forte autonomia e contribuendo a tutelare la libertà e la pluralità del pensiero, elementi essenziali per una società aperta e consapevole”.

Infine, Fedriga ha rimarcato “il ruolo centrale dell’informazione nella società democratica”, evidenziando come “il buon giornalismo rappresenti un presidio fondamentale della vita democratica e come sia indispensabile che continui a esercitare la propria funzione con rigore e indipendenza, mantenendo una chiara autonomia e terzietà rispetto alla politica, nell’interesse dei cittadini e della qualità del dibattito pubblico”.

Il “Premio Simona Cigana” è il Concorso giornalistico nazionale ideato dal Circolo della stampa di Pordenone, con il supporto dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e dell’Assostampa Fvg, per ricordare la figura di Simona Cigana, giornalista emergente di Aviano mancata in giovane età, incentivando la corretta informazione e rappresentando l’attualità del Friuli Venezia.