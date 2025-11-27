0.7 C
Pordenone
venerdì , 28 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Mulino Zuzzi faro arancione contro la violenza sulle donne fino al 30 novembre

EVIDENZA
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – In questi giorni – e fino al 30 novembre – chi transita accanto al Molino Zuzzi – Società di Macinazione, lungo la via che conduce alla stazione di Pordenone, noterà la grande parete dell’edificio illuminata di arancione. Non si tratta di un’installazione decorativa, ma del segno visibile dell’adesione del Soroptimist Club di Pordenone alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women per dire no alla violenza sulle donne.

Grazie alla preziosa collaborazione della famiglia Zuzzi, che ha messo a disposizione uno dei luoghi simbolo di Pordenone, trasformandolo in un faro arancione che richiama tutti a un impegno collettivo e costante, sulla facciata del Molino viene proiettata la locandina ufficiale della campagna: un gesto simbolico, ma potente, che invita la cittadinanza a interrogarsi e a riconoscere l’urgenza di un impegno condiviso contro ogni forma di violenza di genere, comprese le nuove minacce che si manifestano online.

Dal 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, al 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani, il Soroptimist International d’Italia vive i suoi 16 giorni di attivismo, contraddistinti dal colore arancione, simbolo universale di speranza e di futuro libero dalla violenza. L’iniziativa si inserisce nel progetto della Federazione Europea “Read the Signs of Cyberviolence”, che quest’anno concentra l’attenzione sulla cyberviolenza, una forma di abuso in rapida crescita che coinvolge in modo sproporzionato donne e ragazze.

Il Soroptimist Club di Pordenone, in linea con la campagna nazionale e con le linee guida europee, si impegna a promuovere la cultura della prevenzione, fornendo strumenti per riconoscere tempestivamente i segnali di relazioni tossiche, di controllo, manipolazione e prevaricazione, anche quando si manifestano nel mondo digitale.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione, incoraggiare il dialogo, rompere l’isolamento delle vittime e contribuire alla creazione di ambienti – reali e virtuali – più sicuri. La proiezione sul Molino Zuzzi diventa così un punto luminoso nella città: un invito a guardare, capire e agire.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.