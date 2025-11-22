Pordenone inaugura il nuovo Asilo Nido “L’Aquilone”

PORDENONE – ​È stato inaugurato il nuovo Asilo Nido “L’Aquilone”, struttura fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per potenziare i servizi cittadini dedicati alla prima infanzia, realizzato nell’area verde tra il Bocciodromo comunale e il campo di calcio di via Musile, a Torre.

Con L’Aquilone si è voluta incrementare la presenza nel quartiere di infrastrutture dedicate e offrire in tal modo un sostegno concreto alle famiglie che, dovendo conciliare vita lavorativa e genitorialità, hanno la necessità di lasciare i loro bimbi in strutture sicure e accoglienti. A Torre era già presente il Nido di via General Cantore, un edificio capace di ospitare 40 bimbi ma che necessitava però di un ammodernamento.

​Presenti al taglio del nastro il sindaco Alessandro Basso, l’assessore all’educazione Pietro Tropeano, l’assessore regionale alle infrastrutture Amirante, gli onorevoli Emanuele Loperfido e Alessandro Ciriani, il prefetto Lastella, il questore Solimene, gli assessori comunali Diomede e Tirelli, il consigliere regionale Cabibbo e vari consiglieri comunali.

​Ad allietare questo momento istituzionale, tantissimi bimbi dei due nidi comunali L’Aquilone e il Germoglio, accompagnati da genitori e famiglie. Infatti sono stati proprio i piccoli i veri protagonisti della cerimonia che hanno partecipato con attenzione all’animazione, proposta da maestre ed educatrici, incentrata sulla mano: parte del corpo che accarezza, aiuta, colora, pianta un fiore, è piena di fantasia e è contro la guerra. A benedire i locali, il parroco di Torre don Claudio Pagnutti.

​«Abbiamo voluto che l’inaugurazione si svolgesse proprio quest’oggi – spiega l’assessore Tropeano – poiché in prossimità della giornata internazionale dei Diritti di infanzia e adolescenza, che si celebra in tutto il mondo il 20 novembre. Un segno di quella che è l’attenzione della nostra Amministrazione nei confronti dell’infanzia, delle famiglie e del mondo della scuola. È una grande gioia inaugurare questo nuovissimo Asilo Nido – prosegue Tropeano – che vuole essere la risposta concreta alle esigenze della nostra città. Dopo l’inaugurazione della primaria Odorico da Pordenone, tenutasi alcune settimane or sono, ora è la volta di questo bellissimo nido, e ciò dimostra come guardiamo con attenzione ai bisogni dell’infanzia, della scuola e della comunità. Ringrazio la Regione FVG, per la vision che ha anche nei confronti del sistema scolastico della nostra città».

​«Alla mia elezione a sindaco – dichiara il primo cittadino Alessandro Basso – pensavo che sarei stato molto fortunato poiché avrei a breve inaugurato numerose opere il cui iter di realizzazione era già stato svolto ottimamente da chi mi aveva preceduto. Mi riferisco in questo caso agli assessori Diomede e Amirante, al consigliere Cabibbo e all’on. Ciriani.

La scorsa settimana, all’assemblea di Anci, Pordenone è stata lodata a livello nazionale e non nego di esserne stato orgoglioso, come pordenonese e come cittadino della regione Friuli Venezia Giulia. Quando opere come questo Asilo Nido vengono realizzate, grazie all’intercettazione di fondi pubblici, per il bene dell’intera comunità e con un lungo lavoro da parte di tante persone e uffici, tutti dovrebbero goderne con obiettività, indipendentemente dalla parte politica che riesce in questa impresa.

Se tutti comprendessimo ciò, riusciremmo a formulare critiche costruttive per un miglioramento generale».​Ritornando all’inaugurazione dell’Aquilone, il sindaco conclude: «Oggi rivendico questo meraviglioso asilo come frutto di una parte politica che mostra grande attenzione verso l’infanzia, garantendo per essa cura, crescita e gioco, con la consapevolezza che l’educazione che viene impartita oggi ai bambini costituisce un grande investimento per la società di domani».

​Questa nuova struttura, del costo di 2,5 milioni di euro finanziati per quasi 1,5 dai fondi europei Next Generation EU PNRR, per 508 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e per 497 mila euro dal contributo regionale Friuli Venezia Giulia, è costituita da un unico piano che si sviluppa a ferro di cavallo, in cui le stanze sono rivolte verso un grande atrio comune multifunzionale che si apre ad una corte esterna: un’area didattica e di gioco all’aperto.

Internamente vi sono aule per la nanna dei bambini, servizi igienici dedicati ai piccoli e un’area per gli adulti con ufficio, servizi igienici per il pubblico, spogliatoio, magazzino, lavanderia, dispensa e cucina. A breve verranno installati esternamente scivoli, tavoli per svolgere varie attività manuali e alcune pergole ombreggianti. È possibile accedere al Nido attraverso un parcheggio pubblico con 21 stalli e delle aiuole.

​Attualmente l’asilo accoglie 57 bambine e bambini suddivisi in 4 sezioni: 14 bruchi bianchi, 12 bruchi verdi, 14 coccinelle e 17 farfalle. Prestano servizio 13 educatrici, 4 assistenti socio educativi, un coordinatore pedagogico e un cuoco.

​Il progetto dell’edificio si è fortemente ispirato ai principi della sostenibilità ambientale. I criteri costruttivi hanno infatti ridotto al minimo l’utilizzo di materiali non rinnovabili, prediligendo invece le risorse naturali che garantiscano però una certa resistenza e durata nel tempo. Gli arredi sono stati scelti in collaborazione con il personale educativo e nel rispetto dei criteri minimi ambientali e delle norme di produzione ecocompatibili e riciclabili.

Alla conclusione dell’evento, gli Alpini hanno gestito un buffet preparato per l’occasione dai cuochi comunali. Per tutti, un piccolo segnalibro confezionato dai bimbi con l’aiuto delle loro maestre.