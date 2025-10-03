9.4 C
Pordenone
Pordenone piange la scomparsa di Federica Kössler, morta a 30 anni a Cipro

PORDENONE – Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Federica Kössler, 30 anni, deceduta improvvisamente a Cipro, dove viveva con il marito. La giovane è stata colpita da una grave complicanza dopo un ricovero d’urgenza per forti dolori addominali.

«Esprimo la mia più sentita vicinanza alla famiglia in questo momento di profondo dolore», ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso, aggiungendo: «È impensabile morire a 30 anni. Il mio pensiero va ai genitori e alla sorella, davanti a un dolore così grande».

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio arrivati ai familiari, molto noti in città. In molti, ieri, si sono fermati davanti alla farmacia di via De Paoli, gestita dalla famiglia Kössler, per un pensiero silenzioso rivolto al padre Carlo, alla madre Patrizia e alla sorella Caterina.

Dopo il diploma al liceo Don Bosco, Federica aveva vissuto diverse esperienze lavorative e personali, prima di trasferirsi all’estero per seguire il marito. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un legame profondo con la sua famiglia.

Nelle prossime ore i familiari decideranno se riportare la salma in Italia per i funerali o celebrare le esequie a Cipro.

