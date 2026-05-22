Sfugge all’alt dei Carabinieri e fugge a 250 all’ora. Fermato in Veneto

FONTANAFREDDA – L’hanno bloccato a Montebelluna dopo un lungo inseguimento sul filo dei 200 all’ora dopo non essersi fermato a un posto di blocco dei carabinieri a Fontanafredda e adesso rischia, oltre a decine di infrazioni, il sequestro definitivo del mezzo, una Mercedes 300 AMG.

L’autore della bravata ha iniziato in mattinata a non fermarsi all’alt dei carabinieri sulla strada Pontebbana mentre viaggiava in direzione Treviso. L’uomo al volante della potente vettura tedesca con targa italiana ha imboccato la autostrada A28 a tutta velocità inseguito da una Alfa Romeo dei carabinieri.

Al suo inseguimento verso Treviso è arrivata anche una pattuglia della Polizia stradale. A oltre 250 all’ora il fuggitivo è riuscito a uscire dalla autostrada a Vittorio Veneto e correndo a tutto gas fra me auto delle strade comunali e provinciali ha puntato verso Valdobbiadene e poi Montebelluna. Qui dopo che era scattato l’allarme fra Veneto e Friuli è stato fermato da due “gazzelle” dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno iniziato tutte le pratiche per controlli e sanzioni che supereranno le molte migliaia di euro. La Mercedes è stata sequestrata. Al.Rin.