Si vota il 13 e 14 aprile. Tessera elettorale persa o esaurita? Ecco cosa fare

PORDENONE – Domenica 13 e lunedì 14 aprile 2025 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Pordenone.

​Si invitano tutti gli elettori a verificare per tempo se sulla propria tessera elettorale ci sono ancora degli spazi liberi. Chi ha esaurito tali spazi, chi ha smarrito la tessera o chi ha cambiato residenza può richiedere una tessera elettorale nuova rivolgendosi al piano terra dell’Anagrafe in piazzetta Calderari, 3.

​

Questi gli orari: dal 7 all’11 aprile ore 8.30-12.30 e 14.00-17.30. Nel fine settimana delle elezioni: sabato 12 aprile ore 8.30-12.30 e 14.00-17.30, domenica 13 aprile ore 7-22 e lunedì 14 aprile ore 7-22.

​

La richiesta della nuova tessera può essere presentata allo sportello sia dall’interessato che da un familiare convivente, esibendo il documento di identità e la tessera elettorale, qualora esaurita.

​

In alternativa (fino a giovedì 10 aprile) è possibile richiedere la nuova tessera senza muoversi da casa e compilando il form come specificato nell’home page del sito del Comune. A partire dal secondo giorno feriale successivo alla richiesta sarà possibile ritirare la nuova tessera.

​Per informazioni [email protected] , tel. 0434 392363 – 392369 – 392383.