Viale Cossetti, al via i lavori sui marciapiedi: cantiere da lunedì 12 gennaio

PORDENONE – Partiranno lunedì 12 gennaio, secondo il cronoprogramma stabilito, i lavori di rifacimento dei marciapiedi in viale Cossetti. L’avvio del cantiere è stato ufficializzato dal Comune, che già a dicembre aveva informato commercianti, residenti ed esercenti con una comunicazione dedicata.

L’intervento di riqualificazione interesserà principalmente viale Cossetti, ma coinvolgerà anche piazzetta dei Domenicani e un breve tratto di via Fratelli Bandiera. La durata complessiva prevista è di circa 120 giorni, salvo condizioni meteo avverse o imprevisti.

I lavori prevedono il rifacimento dei marciapiedi e l’asfaltatura delle carreggiate e saranno organizzati per fasi, così da limitare i disagi e garantire la circolazione veicolare. Sono previsti restringimenti di carreggiata, la temporanea interruzione della pista ciclabile e divieti di sosta, mentre la viabilità resterà sostanzialmente invariata. La prima fase interesserà il marciapiede sul lato nord, dall’incrocio con viale Trieste fino all’ingresso della chiesa della Sacra Famiglia.

Durante alcune fasi, in particolare per gli scavi e la posa della nuova pavimentazione in corrispondenza degli accessi carrai, potrà essere temporaneamente sospeso l’accesso alle proprietà private per un massimo di due o tre giorni. Il Comune assicura che tali limitazioni saranno comunicate con adeguato anticipo.

«Siamo consapevoli dei disagi – sottolinea l’amministrazione comunale – ma si tratta di lavori necessari per un profondo rinnovo infrastrutturale e urbanistico della città».

Sul fronte del mercato settimanale, le bancarelle di viale Cossetti e piazzetta dei Domenicani saranno temporaneamente ricollocate: come spiegato dall’assessore Emilio Badanai Scalzotto, gli ambulanti saranno distribuiti tra via Trieste e via Roma, mentre i produttori agricoli troveranno spazio nei pressi di piazzetta della Pescheria. I commercianti, informati per tempo, non esprimono particolari preoccupazioni: il cantiere è stato infatti programmato a partire da gennaio per non interferire con il periodo natalizio e con l’obiettivo di concludere i lavori entro Pasqua, due momenti chiave per le attività della zona.