di anni 63

__________

Ricordano con gratitudine il suo generoso ministero anche le Parrocchie

di Beata Maria Vergine Regina in Portogruaro, San Giorgio Martire in Pordenone e Sant’Andrea Apostolo in Cordovado, l’AGESCI, il MASCI e l’ufficio diocesano per la pastorale sociale, del lavoro, giustizia e pace, custodia del creato.

La liturgia esequiale avrà luogo

nel Duomo di San Vito al Tagliamento lunedì 16 giugno alle ore 16.30.

La camera ardente sarà allestita nella chiesa di Santa Maria dei Battuti

in San Vito al Tagliamento sabato 14 giugno e domenica 15 giugno,

dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

Dopo la chiusura, il feretro sarà traslato nel Duomo di San Vito al Tagliamento

domenica 15 giugno, alle ore 20.00. Seguirà un breve momento di preghiera.

Il Santo Rosario sarà recitato nel Duomo di San Vito al Tagliamento

sabato 14 giugno alle ore 20.00. Un Santo Rosario sarà recitato domenica 15 giugno

anche nella chiesa parrocchiale di Chions alle ore 19.30

e nel Duomo nuovo di Cordovado alle ore 19.00.

La salma proseguirà poi per il cimitero di San Vito al Tagliamento dove sarà tumulata.

Si ringraziano fin d’ora quanti partecipano alla preghiera di suffragio.

San Vito al Tagliamento, 13 giugno 2025

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito wwwonoranzefunebrimedea.it