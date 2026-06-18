Adelia Vendrametto ved. Ciuto

di anni 85
Ne danno il triste annuncio il figlio Alessio, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 20 alle ore 11.00 nell’Abbazia di Sesto al Reghena ove la cara Adelia giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Adelina Vendrametto Pernici Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo