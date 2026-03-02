di anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie Teresina,
le figlie Lara con Antonio e Daniela con Manuel e l’adorato nipote Samuele,
il fratello, il cognato, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 4 marzo
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Poincicco
ove il caro Andrea Sergio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cusano.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù per le adozioni a distanza.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Andrea Sergio Biancolin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo