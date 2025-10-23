di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Maria Giuseppina,
Rosario e Ciro, le nuore, i nipoti, la sorella Anna
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale del Cristo Re,
ove la cara Annunziata giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Giovedì 23 c.m. alle ore 19:15 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Per espresso desiderio di Annunziata, non fiori.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Annunziata Balestrieri .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo