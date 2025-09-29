di anni 73
Ne danno il triste annuncio la moglie Gilda
i figli Paola e Massimo, il nipote Fabrizio, la sorella Patrizia,
il cognato Paolo, i nipoti ed i cugini.
I funerali avranno luogo martedì 30 settembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore,
ove il caro Antonio giungerà dalle nuove celle mortuarie
dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 29 settembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Antonio Del Zotto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo