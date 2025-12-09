Barbuio Bruna

di anni 102
Ne danno il triste annuncio:
i figli Elio, Gabriela e Maurizio, le nuore Franca e Manuela,
i nipoti Sara con Enrico, Giulia con Yari, Francesco con Giulia, Elisa e Valentina,
i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 10 dicembre
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Murlis
ove la cara Bruna giungerà dalla casa di riposo di Castions.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
