Battiston Tiziano

di anni 68
Amorevolmente ne danno l’annuncio le zie, i cugini, gli amici ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Martedì 20 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Settimo ove il caro Tiziano giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Tiziano Battiston .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo