di anni 96
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella,
i figli Federico con Annalisa e Silvia con Renato,
gli amici ed i parenti.
I funerali avranno luogo lunedì 27 aprile alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Borgomeduna, ove
il caro Benedetto giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato domenica 26 c.m.
alle ore 18.30, nella chiesa stessa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Benedetto Tonello . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo