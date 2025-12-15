Bertoldo Aldo

di anni 84
Ne danno il triste annuncio la moglie Elisa,
le figlie Assunta e Daniela, i generi, i nipoti,
i pronipoti, i fratelli ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 16 dicembre alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di Cecchini, ove il caro Aldo
giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì alle ore 19.30 in chiesa.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Aldo Bertoldo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo