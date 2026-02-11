Bianchet Giovanni

di anni 90
Ne danno il triste annuncio il fratello Severino, la sorella Elide,
la cognata Dina, il cognato Claudio,
i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 12 febbraio alle ore 15.00
nella Chiesa di S. Giovanna d’Arco sita a Villa d’Arco
ove il caro Giovanni giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura
nel cimitero di Cordenons.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
