Brunetta Alessio

di anni 75
Ne danno il triste annuncio la moglie Nerella,
i figli Laura e Flaviano, il genero,
la nipote Giada con Stefano, la sorella, il fratello,
i cognati e i nipoti.
I funerali avranno luogo martedì 2 dicembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Alessio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 1° dicembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere al CRO di Aviano.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Alessio Brunetta