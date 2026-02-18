Buset Irma ved. Chiarot

di anni 94
Ne danno il triste annuncio la figlia Rossana, il genero Michele,
la nuora Marisa, i nipoti Ivan, Chiara e Altea,
la sorella Dina e i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno venerdì 20 febbraio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo,
ove la cara Irma giungerà dalla casa funeraria
San Marco, di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario giovedì alle ore 17.45
nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Non fiori ma eventuali offerte saranno devolute
alla parrocchia di Tiezzo.
Un particolare ringraziamento a Valentina
per le amorevoli cure prestate.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
