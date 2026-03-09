Carmen Rodaro ved. Pittino

di anni 75
Ne danno il triste annuncio
Il figlio Paolo, la nuora Rossella,
il nipotino Edoardo.
L’ultimo saluto alla cara Carmen lo daremo martedì 10 marzo
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Corva,
ove la cara salma giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Lunedì 9 c.m. alle ore 19.30 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Carmen Rodaro Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo