di anni 68
Ne danno il triste annuncio la sorella Mirella,
i cugini, i parenti e gli amici tutti.
Lo saluteremo martedì 19 maggio alle ore 16.00
nella sala del commiato della Casa funeraria San Marco
di via Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno salutare il nostro caro Daniel.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Daniel Marzinotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo