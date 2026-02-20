Dante Arreghini

di anni 89
Ne danno il triste annuncio:
i figli con le loro famiglie
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 23 febbraio alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di Corva,
ove il caro Dante giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Domenica 22 c.m. alle ore 20:00 si reciterà il santo rosario
in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Corva.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
