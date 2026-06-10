Dario Montico

di anni 62
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Ne danno il triste annuncio la sorella Silvana con Mirco,
il fratello Mauro con Laura, i nipoti Raul, Ruben, Rachele,
Andrea e Daniele, le zie, lo zio e i cugini tutti.
San Vito al Tagliamento, 9 giugno 2026
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I funerali avranno luogo venerdì 12 c.m. alle ore 16.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Giovedì 11 c.m. alle ore 18.30 nella chiesa di S. Rocco in Borgo Fabbria
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Dario.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento ad Anna
e a tutto il personale del CRO di Aviano per l’assistenza prestata
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it