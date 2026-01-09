Del Col Diamante Anna

di anni 86
Ne danno l’annuncio Laura, Andrea, Irene, Giulio ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Sabato 10 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Corva ove la cara Anna giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Corva.
