Ernesta Mascherin ved. Stradiotto

di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
i figli Ruggero, Angelo, Sabrina, Sandra e Flavia,
le nuore, i generi, i nipoti e il pronipote.
I funerali avranno luogo martedì 3 marzo alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore
ove la cara Ernesta giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione;
le ceneri riposeranno con il marito Guido nel cimitero di Zoppola.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
all’Associazione “Il Gabbiano” dell’ Hospice di San Vito al Tagliamento.
Lunedì alle ore 19.30 nella chiesa del Sacro Cuore si reciterà ilS. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Ernesta Mascherin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo