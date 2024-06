Ettore Gabrielli

Ne danno il triste annuncio: il fratello, la sorella, i nipoti, i parenti e gli amici tutti.

I funerali avranno luogo martedì 11 giugno alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Roveredo in Piano, ove Ettore giungerà dall’abitazione sita in Località Tornielli, 12 a Roveredo in Piano.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roveredo in Piano.

Un sentito ringraziamento a Fatna e Liliana per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it