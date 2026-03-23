di anni 96
Ne danno il triste annuncio i figli Roberto e Sandra,
i nipoti Alessia con Patrick, Rossana con Simone,
il fratello Ugo con Alina, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 24 marzo alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Armida giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il santo rosario si reciterà lunedì 23 c.m. alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Un ringraziamento particolare a Liliana e Patrizia per le amorevoli
cure prestate alla nostra cara mamma.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Fedrigo Armida .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo