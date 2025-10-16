Florinda Claudete Baltazar ved. Venier

Ne danno il triste annuncio: la figlia Elga con Mauro,
i nipoti Davide e Matteo, il fratello, la sorella e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno
Venerdì 17 Ottobre alle ore 15:30,
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco”
in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano
Giovedì sera alle ore 19:30 in chiesa
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti
parteciperanno alla cerimonia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Florinda Claudete Baltazer .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo