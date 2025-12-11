Gasparotto Italo

Ne danno il triste annuncio:
la moglie Dolores, i figli Massimo con Alessandra e Maurizio,
i nipoti Alessia e Nicola, la sorella Adele e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Sabato 13 Dicembre
alle ore 11:oo nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Dopo la cerimonia il caro Italo proseguirà per la cremazione
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia in modo particolare i signori Nico e Silvia, la dottoressa Cadelli,
per la diponibilità e il supporto dato e a quanti parteciperanno alla mesta cerimonia.
