di anni
Ne danno il triste annuncio la moglie Claudia,
la figlia Altea con Michele, i fratelli Eros e Flavio, la sorella Tiziana,
i cognati, le cognate, i nipoti, gli zii, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 25 giugno
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Murlis
ove la cara Gianluca giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Gianluca Marsonet Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo