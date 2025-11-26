Giovannina Sovran ved. Battistella

di anni 88
__________
Ne danno il triste annuncio la figlia, il genero,
i nipoti, le cognate ed i parenti tutti.
Ramuscello di Sesto al Reghena, 26 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo venerdì 28 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Ramuscello, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Giovedì 27 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Ramuscello
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Giovannina.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto C”
della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it