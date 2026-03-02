Giuseppe Franceschina

di anni 70
Ne danno il triste annuncio Marisa
e gli amici tutti.
I funerali si svolgeranno lunedì 2 marzo alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Roraigrande,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roraigrande.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
