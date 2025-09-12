Giuseppe Laquatra

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Ada,
i figli Luigi e Salvatore, le nuore Bernardette e Barbara,
i nipoti Valentina e Mattia ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno sabato 13 settembre alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco di viale Grigoletti,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il santo rosario verrà recitato venerdì alle ore 19.15 in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
