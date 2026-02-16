8.9 C
Giuseppe Perissinotto

Necrologi
Flavio
di anni 84

__________

Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa,

la figlia Reginella, la sorella, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.

Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2026

__________

I funerali avranno luogo martedì 17 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Ligugnana, ove la cara salma

giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

__________

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

 

