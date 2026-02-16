Giuseppe Perissinotto

di anni 84
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa,
la figlia Reginella, la sorella, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 14 febbraio 2026
__________
I funerali avranno luogo martedì 17 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Ligugnana, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it