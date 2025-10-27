Giuseppe Romanin

Ne danno il triste annuncio la moglie Phatcharin,
il figlio Emilio, la nuora Emanuela, i nipoti Evan e Ezra,
i consuoceri ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 28 ottobre alle ore 15:30
nella chiesa parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Lunedì 27 c.m. alle ore 19:00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Azzano Decimo.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
