Giuseppe Sapienza

di anni 81
Ne danno il triste annuncio i figli Chiara e Andrea,
il genero Renzo, il nipote Francesco, i fratelli Francesco
e Ugo, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 3 marzo alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo,
ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Lunedì 2 c.m. alle ore 19:15 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Torre di Pordenone.
Non fiori, ma offerte da devolvere alla “Via di Natale”.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria
