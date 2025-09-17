Giuseppina Mores ved. Dalla Nora

di anni 94
Ne danno il triste annuncio:
i figli Biancamaria, Tarcisio, Rita, Luigi e Domenico,
i generi, le nuore, i nipoti, le cognate e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
Venerdì 19 Settembre alle ore 15:30
nella chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
A cerimonia terminata, seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Giovedì sera alle ore 20:00 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora,
quanti si uniranno alla mesta cerimonia.
