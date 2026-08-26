Giuseppina Pauletto ved. Scodeller

di anni 91
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Ne danno il triste annuncio i figli Dennis con Lorella, Marisa con Dario
e i nipoti Mattia e Gianluca.
San Vito al Tagliamento, 13 agosto 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 17 c.m. alle ore 11.00
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo
il rito funebre proseguirà per la cremazione.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla signora Paulina
per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it