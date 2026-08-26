Giuseppina Pauletto ved. Scodeller

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 91

__________

Ne danno il triste annuncio i figli Dennis con Lorella, Marisa con Dario

e i nipoti Mattia e Gianluca.

San Vito al Tagliamento, 13 agosto 2026

__________

I funerali avranno luogo lunedì 17 c.m. alle ore 11.00

nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo

il rito funebre proseguirà per la cremazione.

__________

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento alla signora Paulina

per l’assistenza prestata.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

Ultime news

Ultimi articoli