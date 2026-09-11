Lino Bot

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 79

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Ne danno il triste annuncio la moglie Adele, il figlio Luca,

le nipoti Daniela e Paola, le cognate, i cognati,

i nipoti ed i parenti tutti.

Cordovado, 8 settembre 2026

__________

I funerali avranno luogo venerdì 11 c.m. alle ore 16.00

nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Giovedì 10 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Lino.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un sentito ringraziamento alla nipote Daniela,

ai signori Celestina, Nicoletta e Paolo per la loro vicinanza e il loro aiuto.

Un particolare ringraziamento al dott. Marco Bernard e a tutto il personale

medico, infermieristico e assistenziale della Casa di Riposo

di San Vito per le cure e le attenzioni prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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