Grazia Bianchi in Pellegrini

Ne danno il triste annuncio il marito, i figli, la figlia, le nuore, i generi,
i nipoti, fratelli, la sorella, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali si sono svolti in forma strettamente privata.
Giovedì 23 sarà possibile ricordare Grazia
nella recita del S. Rosario alle ore 19.00
nella chiesa parrocchiale di Bannia.
