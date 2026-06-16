Ines Martin ved. Bortolus

di anni 86
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Ne danno il triste annuncio i figli Luigina e Claudio,
il genero Roberto, la nuora Romina, le nipoti Manuela,
Stefania con Gabriele, Sara con Emanuele e Sabina con Daniele,
i pronipoti Angelica, Zoe, Emilia, Filippo e Mathias,
le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 15 giugno 2026
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I funerali avranno luogo mercoledì 17 c.m. alle ore 16.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di Morsano al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Bagnarola.
Martedì 16 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Ines.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it