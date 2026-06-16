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Ines Martin ved. Bortolus

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 86

__________

Ne danno il triste annuncio i figli Luigina e Claudio,

il genero Roberto, la nuora Romina, le nipoti Manuela,

Stefania con Gabriele, Sara con Emanuele e Sabina con Daniele,

 i pronipoti Angelica, Zoe, Emilia, Filippo e Mathias,

le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 15 giugno 2026

__________

I funerali avranno luogo mercoledì 17 c.m. alle ore 16.00

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma

giungerà dalla Casa di Riposo di Morsano al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Bagnarola.

Martedì 16 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Ines.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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